Serdar Ortaç: Aslında limitli yaşıyor sen bakma…

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Yürüyüş yapan Serdar ve Chloe, ayaküstü gazetecilerle konuştu. Geçtiğimiz günlerde Chloe Ortaç'ın “eşim beni kıskanmaz” sözleri Serdar Ortaç'a sorulunca, şarkıcı şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

“E yani genç kadın koyuyor tabi güzel fotoğraflarını. Denize pijamayla giremez, İrlandalı, İngiliz kültürü var. Buraya alışması bile çok uzun sürdü. Siz kendinizi onun yerine koyun. Türk kültürünü kabullendi. Aslında limitli yaşıyor sen bakma… Kimseyi rencide etmemek için dikkat ediyor. Bir de dikkat etmese…

Ölçülü giyiniyor. İrlanda'da onlar çok rahatlar. Herkesin kendi hayatı kimseye karışmamak lazım” diyen şarkıcıya eşi de şu sözlerle destek verdi; “Neyi kıskanacak mesela? Plaja gidiyorum bikini giyiyorum gayet normal bir şey bana göre. İşim bu aynı zamanda”



