Serdar Ortaç, Beşiktaş’la ilgili sözleri nedeniyle özür diledi

Beşiktaş'la ilgili sözleri için özür dileyen şarkıcı Serdar Ortaç, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş için sahnede söylediği ve tepki çeken sözleri nedeniyle özür diledi.

Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

* O gece Adana’da konserim vardı, seyircilerden biri telefonunu gösterdi. Israrla ‘Bunu söyle abi’ dedi. Ben de bunu dedim.

* Yani ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmiyorum, futbola bakmam bile. Adana’yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim.

* Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen en az 30 senelik dostum ve bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı.

* Herkesten özür dilerim. Yapacak bir şey yok artık laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da.

NE OLMUŞTU?

Salı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Şarkıcı Serdar Ortaç, maçın ardından sahne aldığı mekanda şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor’un son dakikada attığı golü yorumladı.

Ortaç, argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti: “Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s… O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!”

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiği Ortaç hakkında Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada da yargıya gidileceği belirtilerek, “Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” denildi.