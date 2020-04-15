Serdar Ortaç canlı yayında ekonomik sıkıntısını paylaştı

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sevenleriyle bir araya geliyor ve samimi sohbetler yapıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmayan Serdar Ortaç, Instagram üzerinden sık sık yaptığı canlı yayınla sevenleriyle buluşuyor. Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:

‘BİR LİRA PARA BİRİKTİRMEDİM’

“Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”

Ünlü şarkıcı, eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”