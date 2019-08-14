Serdar Ortaç, Chloe’den boşanmasıyla ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’la olan evliliklerini sonlandıran Ortaç, kendisinden habersiz bebek aldırdı haberlerini kesin bir dille yalanlarken, oturdukları evin yarısını istediğine dair haberler hakkında “yok öyle bir şey kendi aramızda anlaştık ve kontrat yaptık ne ev istedi, ne de başka bir şey Chloe öyle bir kadın değil” dedi.

“HASTALANMASININ SEBEBİ MİDE ENFEKSİYONU”

Ayrılığın hemen ardından hastaneye kaldırılan Chloe Loughnan için, Serdar Ortaç boşanma davalarının olduğunu bir gün önceden söylediği için fenalaştı haberlerine açıklık getirdi. Ortaç, “Biz 6 aydır falan düşünüyorduk, ayrılalım mı ayrılmayalım mı diye, sonunda en doğrusunun bu olduğuna karar verdik ve bu kararı birlikte verdik. Hastalanmasının sebebi boşanma değil, midesinden enfeksyon kapmasıdır. Hastaneye götürdüm serum taktılar iyileşti hepsi bu ” dedi.

“CHLOE’NİN HAKKINI HİÇ ÖDEYEMEM”

Chloe Loughnan’ın Cuma günü ülkesine gideceğini belirten Ortaç, ayrılık sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti. Ortaç “bir alışkanlığım vardı tabi hanımımdı sonuçta ama hayat insanlar için böyle kaderimiz buymuş, ikimiz de üzgünüz tabi birbirimizi çok severek evlendik. Benim hayatımın yarım döneminde gerçek bulduğum bir aşktı, hala aynı aşkla bağlıyım ona hastalık dönemimde de hep yanımda oldu onun hakkını hiç ödeyemem” dedi.

Röportajın ardından kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Serdar Ortaç’ı dinlemeye gelenler arasında; ‘Hayatımın aşkı’ dediği annesi Nesrin Ortaç ve bayram tatili için Kıbrıs’ı tercih eden Mert Fırat ve İdil Fırat çifti de vardı. Ortaç geceye özel repertuarı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini eğlendirdi.