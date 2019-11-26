Serdar Ortaç, Chloe’ye evlilik teklif etti mi? Sözcü’ye konuştu…

Şarkıcı Serdar Ortaç ve eski eşi Chloe Loughnan'ın yeniden evlenmek istediklerine dair bir iddia ortaya atıldı. İkiliden Serdar Ortaç üç hafta önce gerçekleştiği iddia edilen buluşma ve evlilik teklifi iddiası hakkında Sözcü'ye konuştu.

Beş yıllık evliliklerini geçen ağustos ayında bitiren ve sonrasında da haklarında yeniden bir araya gelecekleri yönünde haberler yapılan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında Serdar ve Chloe’nin üç hafta önce bir araya geldikleri ve Serdar’ın eski eşine yeniden evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi.

SERDAR SESSİZLİĞİNİ SÖZCÜ’YE BOZDU

Son zamanlarda hakkında sık sık bir ilişkiye başladığı ve evlenmek istediği yönünde habeler yapılan ve sürekli olarak da bu iddiaları yalanlayan Ortaç, eski eşiyle yeniden bir araya geleceği haberlerini de yalanladı. Sozcu.com.tr olarak ulaştığımız şarkıcı eski eşine evlilik teklif ettiği yönündeki haberleri kendisine has üslubuyla “Yalan baba” sözleriyle yalanladı.