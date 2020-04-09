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Serdar Ortaç çocukluğuna götürdü
Serdar Ortaç çocukluğuna götürdü
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla ve şarkı performansları ile dikkat çeken Serdar Ortaç, eski fotoğrafların paylaşıldığı TBT gününü de boş geçmedi.
Magazin 9 Nisan 2020 - 09:16

Kısa bir süre önce Seçil Gür ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırma kararı alan Serdar Ortaç, yaşadığı bu kısa süreli ilişki ile dikkatleri üzerine çekti.

Karantina kurallarına uymayarak evinin yakınlarındaki bir taksi durağını ziyaret eden Ortaç, bu hareketiyle tepki çekmişti.

Ortaç, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin çocukluk yıllarına götürdü. Kalabalık bir aile fotoğrafını TBT gününde takipçilerinin beğenisine sunan Ortaç altına da şu satırları yazdı:

“Babaanne dede halalar amca bütün aile, en önde ben amcamın kucağında”

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