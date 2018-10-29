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Serdar Ortaç: “Eşim emin ellerde”
Serdar Ortaç: “Eşim emin ellerde”
Serdar Ortaç, geçen akşam Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sevenleriyle buluştu. Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile boşanacağı yönünde çıkan dedikoduları yalanladı.
Magazin 29 Ekim 2018 - 08:37

Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. ABD'de motosiklet kazası geçiren eşi Chloe'nin hakkında konuşan Ortaç, “Hastaneden çıktı. Annesi geldi İrlanda'ya götürdü. Şu an turp gibi Allah'a şükür. Ekim ayı benim için kötü geçti. Herkes bir penaltı alır bu da bizim penaltımız” ifadelerini kullandı.

“EŞİM EMİN ELLERDE”

İrlanda’ya eşini almaya gideceğini belirten şarkıcı, “Millet diyor ki ‘Serdar neden gitmiyor karısının yanına. Boşanıyorlar mı?' Bir bildiğim var herhalde. Şu an emin ellerde. Doktorlar 8 hafta yatağında kalsın diyor. Gidip kucaklayıp getiremem. Yatıyor, annesi başında” diye konuştu.
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