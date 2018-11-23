Serdar Ortaç: “Eşime çok iyi bakıyorlar”

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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan geçtiğimiz ay bir arkadaşıyla kiraladığı motosikletle talihsiz bir trafik kazası geçirmişti. Motosiklet kazası sonucu vücudunun bazı bölümlerinde kırık ve çatlaklar olan Loughnan, 7 gün boyunca hastanede gördükten sonra taburcu olmuştu. Yaşanan bu olayın ardından Serdar Ortaç, eşi Loughnan’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

“EŞİME ÇOK İYİ BAKIYORLAR”

Eşinin vücudundaki kırıkların kaynadığını belirten Serdar Ortaç: “Annesi yanında eşime çok iyi bir şekilde bakıyor, yüzünde de herhangi bir iz kalmadı çok şükür” ifadelerini kullandı. Ortaç, eşinin Noel’i ailesiyle birlikte geçirdikten sonra Türkiye’ye döneceğini de sözlerine ekledi.