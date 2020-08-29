Serdar Ortaç: Evlilikten yeni çıktığım için şu an…

Chloe Loughnan ile olan evliliğini bitirdikten birkaç ay sonra şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu ilişkisi sadece 1,5 ay sürmüş ve ikili Mart ayında ayrılık kararı almıştı. Serdar Ortaç ve Seçil Gür, Ağustos ayının ilk günlerinde yeniden bir araya geldi.

Yeniden bir araya gelmeleri sonrasında muhabirlerin karşısında mutluluk tablosu çizen çiftten Serdar Ortaç önceki gün Bebek’te bisiklete binerken görüntülendi.

Sporunu aksatmamak adına gündelik hayatının önemli bir kısmında bisikletle işlerini halletmeye çalışan Serdar Ortaç karşısında muhabirleri görünce kısa bir mola verdi ve onların sorularını yanıtladı.

Ortaç, bir konserinde kendisini dinlemeye gelen sevgilisi Seçil Gür ve annesi için “Gelin kaynana yan yana” ifadesini kullanmıştı.

Gazetecilerin bu sözlerini hatırlatması üzerine Ortaç, “Annem Seçil'i çok sever. Onun için ben de öyle dedim. Evlilikten yeni çıktım onun için şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok“ dedi.