Serdar Ortaç: Geççek lay lay lom bir şarkı, ben de yaparım

Serdar Ortaç, konuk olduğu programda Tarkan'ın geçen ay çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısı için "Çok dinlenilecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil. Lay lay lom bir şarkı" dedi.

’40’ programına konuk olan Serdar Ortaç, “Tarkan ‘Geççek’ şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygısızlık mı etti?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

* Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı.

* Şarkı da çok dinlenilecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil. Lay lay lom yaparım hepimiz yaparız. Sözleri evet güzel.

* Senin az önce dediğin ‘Neden politik şarkı yapmıyorsun?’ İşte bu olacak diye yapmıyorum. Bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte.

* Ya düşünebiliyor musun yani ben bir parti kuruyorum iktidardaki partiye çıkan bir şarkıyı alıp diyorum ki “geççek, bu da geççek, bugünler bitecek.”

* Bu şarkıdan medet umup iktidarı neden kötüleyim ki? O şarkı yani banane. Elinde başka silah mı yok? Madem sevmiyorsun hükümeti çık konuş. Bu şarkıya niye bel bağlıyorsun?

* Ne diyor çocuk orada pandemi işte geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte. Yoksa kafam basmadığı için değil. Kafam çok da iyi basar.

‘GEÇÇEK’İN SÖZLERİ

Tarkan’ın çok konuşulan ve çok dinlenilen, ülkenin gündemini sallayan ‘Geççek’ şarkısının sözleri şu şekild:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

