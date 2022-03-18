Serdar Ortaç: Geççek lay lay lom bir şarkı, ben de yaparım
Serdar Ortaç, konuk olduğu programda Tarkan'ın geçen ay çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısı için "Çok dinlenilecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil. Lay lay lom bir şarkı" dedi.
’40’ programına konuk olan Serdar Ortaç, “Tarkan ‘Geççek’ şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygısızlık mı etti?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
* Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı.
* Şarkı da çok dinlenilecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil. Lay lay lom yaparım hepimiz yaparız. Sözleri evet güzel.
* Senin az önce dediğin ‘Neden politik şarkı yapmıyorsun?’ İşte bu olacak diye yapmıyorum. Bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte.
* Ya düşünebiliyor musun yani ben bir parti kuruyorum iktidardaki partiye çıkan bir şarkıyı alıp diyorum ki “geççek, bu da geççek, bugünler bitecek.”
* Bu şarkıdan medet umup iktidarı neden kötüleyim ki? O şarkı yani banane. Elinde başka silah mı yok? Madem sevmiyorsun hükümeti çık konuş. Bu şarkıya niye bel bağlıyorsun?
* Ne diyor çocuk orada pandemi işte geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte. Yoksa kafam basmadığı için değil. Kafam çok da iyi basar.
‘GEÇÇEK’İN SÖZLERİ
Tarkan’ın çok konuşulan ve çok dinlenilen, ülkenin gündemini sallayan ‘Geççek’ şarkısının sözleri şu şekild:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim