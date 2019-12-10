Serdar Ortaç: “Hangi aklı başında adam…”

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında yapılan 'hiç arkadaşım yok, yalnız yemek yiyorum' şeklindeki haberlere Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden yanıt verdi.

Chloe Loughnan ile olan evliliğini bitirdikten sonra depresyona girdiği ve yeniden kumar oynamaya başladığı yönünde haberlerle gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün bu defa yalnızlıktan dem vurduğu bir haber ile gündemdeydi. Kendisini görüntüleyen muhabirlere ‘hiç arkadaşım yok, yalnız yemek yiyorum’ şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edilen Ortaç sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile bozdu.

“HANGİ AKLI BAŞINDA ADAM…”

Kısa bir süre önces sosyal medya hesabını kapatan ancak sonrasında yeniden kullanmaya başlayan Ortaç, aynı hesabı bu defa hakkında yapılan bir haberi yalanlamak için kullandı. Haberde kendisine atfedilen lafları söylemediğini ve bunun ispatı için ses kayıtlarının gösterilmesini istediğini söyleyen Serdar Ortaç şu ifadeleri kullandı: