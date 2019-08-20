Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan kendisini işe adayacak

Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan kendisini işe adayacak

Serdar Ortaç'tan önceki hafta anlaşmalı olarak boşanan 27 yaşındaki manken ve model Chloe Loughnan, Türkiye'de kalmaya devam edecek. Genç model ayrılık acısını kendisini işine vererek atlatmaya çalışacak.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



49 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık hayat arkadaşı Chloe Loughnan ile anlaşmalı bir şekilde boşandı. Boşanmanın ardından Loughnan bu ayrılığı kabullenemeyerek hastanelik olmuştu. Geçen bu sürecin ardından genç model Loughnan kafa dinlemek için annesiyle birlikte İrlanda’ya döndü.

SERDAR’I UNUTMAK İÇİN KENDİSİNİ İŞE ADAYACAK



Serdar Ortaç ile ayrıldıktan sonra depresyona giren Loughnan, bir ay sonra tekrar Türkiye’ye gelmeyi planlıyor. Genç model kış sezonunda ulusal bir kanalda izleyiciyle buluşacak olan bir televizyon programında sunuculuk yapmaya hazırlanıyor. Güzel modelin kendisini işe adayarak, Ortaç ayrılığını unutmaya çalışacağı yakın çevresinden öğrenildi.