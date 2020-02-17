Serdar Ortaç: ‘Jinekolog değilim, göbek hastasıyım’

Caroline Yılmaz ile 'Canı Sağolsun' adlı şarkıda düet yapan Serdar Ortaç, Caroline’nin TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show adlı programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç’ın Caroline’nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu.

Programın izleyicilerinden biri Ortaç’a “Jinekolog musunuz?” şeklide bir soru yöneltti. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç “jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım” dedi.

“YANLIŞ KONUŞUYORSUNUZ”

Eşi Chloe'den yeni boşanan Serdar Ortaç seyircilerden gelen “Hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor” yorumuna sitem etti. “Kızlar, ‘hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor’ diyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Anne babalarımız nasıl 50 yıl evli kalıyorlar? Mecburen değil seviyorlar ve beraber ölüyorlar” yorumunu yapan Ortaç, biten evliliğine gönderme yaptı.

“CORONA’DAN SONRA SIKINTI”

Caroline Yilmaz'ın Serdar Ortaç'a programda “Enteresan bir tipi var Serdar'ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.