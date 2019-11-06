Serdar Ortaç kariyerine odaklanacak
Serdar Ortaç 2014 senesinde hayatını birleştirdiği İrlandalı manken ve model Chloe Loughnan’dan geçtiğimiz Ağustos ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Sancılı bir süreç geçiren şarkıcı Ortaç, sosyal medya sayfasını kapatarak kariyerine yöneleceğini belirtti.
“RAHAT KALMAK İSTİYORUM”
Instagram’dan açıklama yaparak hesabını kapatacağını belirten Serdar Ortaç “Instagram’ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım” ifadeleriyle sosyal medyaya veda etti. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından herkesi takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.