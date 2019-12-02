Serdar Ortaç kumara nasıl başladığını anlattı

Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında, kumara nasıl başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını söyleyen Ortaç "Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum. Sonra hırs yaptım atları bırakıp makinelere geçtim" dedi...

Son günlerde eski eşi Chloe ile hakkında çıkan ‘Yeniden evlenecekler’ haberleriyle gündemde olan Serdar Ortaç, geçen gün Kıbrıs’ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. Konseri izleyenler arasında bulunan Salih Fuat Keçeci’nin Instagram hesabında paylaştığı videoda Ortaç “1997 senesinde kumar oynamaya başladım Antalya’da. Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum” dedi.

Ünlü şarkıcı, kumar anılarına, “Sonra çok hırs yaptım atı bıraktım makinelere geçtim. Önce ruleti öğrendim sonra pokeri. Bu şarkıyı yazdığım sene çok feciydi” şeklinde devam etti. Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda hakkında yapılan ‘konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadı ve 120 bin dolar kaybetti’ şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından yalanlamıştı.