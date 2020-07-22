Serdar Ortaç: Mutsuzum

Serdar Ortaç, Bebek'te muhabirlerle sohbet etti. Yakında bir mekanda konser vereceğini söyleyen Ortaç, daha önceki röportajında söylediği "En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum" sözlerine açıklık getirdi ve "Baba neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu" dedi.

Yaptığı açıklamalar ile son zamanların en çok konuşan ismi olan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’teydi. 19 Ağustos’ta bir mekanda konser vereceğini söyleyen Ortaç, “Konser vermeyi planladığımız günü ilan etmemizle, biletlerin tükenmesi bir oldu. Çok mutluyum. En güzel bir şekilde gerçekleşirse buradaki konserlerin devamı gelecek” dedi. Verdiği bir röportaj da, “En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum” açıklaması hatırlatılan Ortaç, “Ne yapayım baba! Neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu. ‘Mutsuzum’ diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim” dedi. Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, “Aşık olursam, seversem bırakmam” diyerek bisikletiyle evine gitti.