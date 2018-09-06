Serdar Ortaç sahneye 17 kiloluk swarovski ceketle çıktı

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç'a Harbiye Açık Hava Sahnesi’ni dolduran binlerce vatandaş danslarıyla eşlik etti. 2,5 saat sahnede kalan sanatçı toplam 36 şarkı seslendirdi.

SERDAR ORTAÇ 17 KİLOLUK CEKET GİYDİ



“Gıybet” şarkısı ile sahneye çıkan Serdar Ortaç, açılışta giydiği ceketle göz kamaştırdı. 20 bin adet swarovski taştan oluşan ceketi ile seyirciyi selamlayan Ortaç, “Karşınıza ışıl ışıl çıkmak istedim fakat taşlardan nefes alamıyorum. Selim sağ olsun her tarafı swarovski taşlarla döşemiş. Çok güzel oldu da biraz ağır oldu” diyerek 17 kiloluk ceketini ilk şarkıda çıkarmak zorunda kaldı. Ceketin 4 kişi tarafından özel el işçiliği ile 1 ayda işlendiği öğrenildi.



(İHA)