Serdar Ortaç Sezen Aksu ile canlı yayın yapmak istiyor

Serdar Ortaç Bebek’te bisikletiyle tur atarken görüntülendi. Son ses Sezen Aksu şarkısı dinleyen Serdar Ortaç, “Ne güzel şarkılar değil mi?” diyerek durup röportaj verdi. Sokağa çıkma yasağından önceki son gün o yüzden bisiklet kullanıyorum ki ayaklarım açılsın dedi. Korona virüs salgınının başlarında Saba Tümer’le girdiği diyalog hatırlatılan Serdar Ortaç, “İlk başlarda pek inanmadığını ama o zaman hiç bir şey belli değildi. Karantina başlamamıştı. Olayların bu kadar ciddi bir hal almaya başladığını görünce fikrim değişti” diye konuştu.

Her gün canlı yayın açıp sevenleriyle sohbet eden Serdar Ortaç, sürekli canlı yayın açıyor diye kendisini eleştirenlere, “İstemiyorsanız açmayayım abi. Canlı yayınlara benimle fotoğraf çekilme imkanı olmayanları alarak, onlara bir imkan sunmaya çalışıyorum. Canım istiyor. İnsanım bende. Canım canlı yayın açmak çekiyor. Her gün açmam hoşuna gitmiyorsa insanların, gitmeyenler izlemesin” diyerek sitem etti. Serdar Ortaç, Sezen Aksu ile canlı yayın yapmak istediğini de sözlerine ekledi.



Ünlü şarkıcı karantina günlerinde evinin altında stüdyoya çevirdiğini ifade ederek, “30 günde 10-15 tane yeni şarkı yaptım. Şu an milletin şarkı dinleyecek hali yok, karantina bitsin anca öyle çıkarabilirim” diyerek sözlerini noktaladı.