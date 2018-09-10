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Serdar Ortaç ve Doğukan Manço Sarıgöl’de sahne aldı
Serdar Ortaç ve Doğukan Manço Sarıgöl’de sahne aldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festivalde ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile DJ Doğukan Manço sahne aldı. Ortaç ve Manço, festivalin gündüz programında ise ayaklarına çizme giyip üzüm ezerek, suyunu çıkardı.
Magazin 10 Eylül 2018 - 11:33

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali sona erdi. Festivalin dünkü (pazar) son bölümünde geleneksel yollardan üzüm suyu çıkarıldı. Şarkıcı Serdar Ortaç ve DJ Doğukan Manço  üzüm suyu çıkarma etkinliğine katıldı. Belediye önündeki havuza doldurulan tonlarca sultaniye üzümün suyunun çıkarmak için ayaklarına sarı çizme giyip, ezdi.
resimid_6071431Doğukan Manço, “Babam 25 yıl önce Sarıgöl’de ağırlanmıştı. Ben de Sarıgöl’e geldim. Ayağıma sarı çizme giydim. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olarak ben de pekmez isterim” deyince çevredekilerce alkışlandı.
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(İHA)

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