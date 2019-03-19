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Serdar Ortaç video paylaştı: Bu son noktadır!
Serdar Ortaç video paylaştı: Bu son noktadır!
Şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabı üzerinden bir magazin programında ortaya atılan 'kürtaj' iddialarını sert bir dille yalanladı.
Magazin 19 Mart 2019 - 13:57

Geride bıraktığımız gün avukatına ulaşarak Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan’ın boşanacağı yönündeki haberin yalan olduğunu ortaya koymuştuk. Bu haberin hemen ertesinde bu defa ‘kürtaj’ üzerinden derlenmiş bir boşanma haberi magazin sayfalarında dönmeye başladı. İddialara göre Chloe gizlice kürtaj olduğu için Serdar Ortaç eşinden boşanma kararı almıştı. Bir magazin programında ortaya atılan bu çirkin iddiaların ardından Serdar Ortaç bir video çekti ve ortaya atılan iddiaların çirkin olduğunu söyleyerek haberleri yalanladı. İşte Ortaç’ın o videosu:

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