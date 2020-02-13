Serdar Ortaç, yeni aşkı hakkında konuştu!

Eski eşi Chloe Loughnan'dan ayrıldıktan sonra her seferinde onu çok sevdiğini, barışmak istediğini ve hatta Loughnan'a şarkı bestelediğini belirten Serdar Ortaç, herkesi şaşırtarak yeni aşka yelken açtığını belirtti. Ortaç'ın bu tutarsız tavrı ise kafaları karıştırdı.

Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra eski eşiyle barışmak istediğini ve onu çok sevdiğini sürekli belirten Ortaç’tan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

ŞARKI ÖNCESİ REKLAM İLİŞKİSİ Mİ?



Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç, “10 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu, yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz” dedi. Her seferinde eski eşini unutamadığını belirten Ortaç’ın bu ifadeleri akıllara “Reklam çalışması mı” sorusunu getirdi.

SERDAR AŞKINI AÇIKLARKEN, CHLOE DE YENİ SEVGİLİSİYLE EĞLENİYORDU

Şarkıcı Serdar Ortaç meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtığını söylediği sırada eski eşi Chloe Loughnan da tekstilci Kaan Kalyon ile birlikte eğleniyordu. 2.Sayfa adlı magazin programında dile getirilen iddiaya göre Chloe Loughnan kalbini tekstilci Kaan Kalyon’a kaptırdı.

Programda verilen bilgiye göre çiçeği burnunda sevgililer Emirgan’da bulunan bir mekanda birlikte eğlendi. İddialara göre bu buluşma çiftin ilk buluşması da değil. Chloe Loughnan geçtiğimiz günlerde karşılaştığı muhabirlere ‘Beni Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe olarak anmayın’ diyerek sitem etmişti…