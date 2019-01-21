Serdar Ortaç’ı tehdit mi ettiler?

Gürcistan'da havalimanında MS hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı çıplak bir şekilde aranan Serdar Ortaç, Instagram hesabından her şeyi sildi.

Serdar Ortaç, önceki gün Instagram hesabından bir video paylaşarak, Gürcistan’a girereken MS hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı çırılçıplak soyulduğunu ve bu şekilde arandığını açıklamıştı. Konser öncesi yaşanılan bu tatsız olaydan sonra, bir daha Gürcistan’a gitmeyeceğini açıklayan, hayranlarına da bu şekilde çağrıda yapan Ortaç, sürpriz bir şekilde Instagram’daki tüm paylaşımlarını sildi.

Ortaç’ın şu anda ne profil fotoğrafı bulunuyor ne de paylaştığı iletiler… Hayranları bu kararı şaşkınlıkla karşılarken, hâlâ Gürcistan’da bulunan Ortaç’ın tehdit edildiği ve bu nedenle paylaşımlarını sildiği de konuşulanlar arasında… Sosyal medyada “Serdar Ortaç kesin tehdit edildi ve Türkiye’ye dönebilmek için paylaşımlarının tümünü sildi” yorumları da yapıldı.