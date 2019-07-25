Serdar Ortaç’ın eşi Chloe’den bikini açıklaması

Spor sonrası banka işlerini hallettiğini söyleyen Chloe, ayaküstü soruları yanıtladı. Ailesiyle tatil için Dalaman'a gittiğini söyleyen İrlandalı güzel, “Bu sene farklı olsun diye başka biryer denedik. Dalaman'ı çok sevdiler, tekrar gelmek istiyorlar” diye konuştu. Serdar Ortaç'ın sporunu akşam yaptığı Chloe'e hatırlatılınca, “Serdar bisiklet biniyor. Ben daha hareketli spor seviyorum. Bisiklet biraz kolay geliyor bana. O yüzden bırakıyorum kocamı' dedi. Serdar Ortaç'ın boy kompleksiyle alakalı açıklamaları Chloe'ye sorulunca, “Serdar sürekli böyle şakalar yapıyor. Ben boyum çok uzun kadın olarak, bazen topuklu ayakkabılar giyiyorum o şaka yapıyor giyme falan diye…” şeklinde konuştu.

“İŞLERİ VARDI KATILMADI”

Sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflara Serdar Ortaç'ın karışmadığını söyleyen Chloe, “Evimizde öyle bir kavga çıkmıyor. Ben tatildeyim hava çok sıcak 35 derece ne giyeceğim yani tabii ki bikini giyiyorum. Serdar paylaşımlarıma hiç karışmıyor. İşim için bikinili resimler de var, Benim işim böyle herkes alıştı artık” dedi. Serdar Ortaç'ın aile tatilinde olmadığını söyleyen Chloe, “İşleri vardı katılamadı” dedi. Amerika'da geçirdiği kaza sonrası Serdar Ortaç'ın, ‘Bir daha onu yalnız göndermem’ açıklamasına Chloe, “Ben bu sene gitmedim zaten. Çok işlerim vardı. Bilmiyorum düşünmedim seneye de gidebilirim tatil için. Bilmiyorum yani” şeklinde konuştu.