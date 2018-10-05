Serdar Ortaç’ın eşi hayran bıraktı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Chloe Loughnan, paylaştığı dekolteli cesur fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

“SERDAR ORTAÇ’IN YERİNDE OLSAM SİZİ DELİ GİBİ KISKANIRDIM”

Chloe Loughnan, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi. Loughnan’ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi. Chloe Loughnan’ın bir takipçisi paylaşıma, “Ya hadi Serdar bu yarı çıplak pozlara bir şey demiyor da, yorumları da mı okumuyor?” yorumunda bulundu. Başka bir takipçisi ise, “Ben kocanızın yerinde olsaydım sizi deli gibi kıskanırdım” yorumunu yaptı.

