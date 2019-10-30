Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında çıkan iddialara nokta koydu

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor’un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’a kaptırdığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından cevap veren Loughnan, haberleri yalanladı.

“İNSANLARIN HAYATLARINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYORSUNUZ”

Loughnan: “Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı duyalım” dedi.

