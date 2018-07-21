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Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi adeta kızıyla yarışıyor!
Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi adeta kızıyla yarışıyor!
Şarkcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın annesi Lucy, düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Magazin 21 Temmuz 2018 - 13:30

Chloe Loughnan, annesi Lucy ile mavi tura çıktı. Baş başa 15 gün tatil keyfi yapacaklarını söyleyen ikiliyi görenlerin şaşırmasının nedeni ise çok başkaydı.

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Ortaç'ın 43 yaşındaki kayınvalidesi Lucy Loughnan, genç görüntüsü nedeniyle 26 yaşındaki kızından neredeyse ayırt edilemiyor.

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Serdar Ortaç'ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı. Serdar Ortaç daha önce, kendisinden 6 yaş küçük olan kayınvalidesine, fit görüntüsü nedeniyle “Süper Kaynana” lakabının takıldığını söylemişti.

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