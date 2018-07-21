Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi adeta kızıyla yarışıyor!
Chloe Loughnan, annesi Lucy ile mavi tura çıktı. Baş başa 15 gün tatil keyfi yapacaklarını söyleyen ikiliyi görenlerin şaşırmasının nedeni ise çok başkaydı.
Ortaç'ın 43 yaşındaki kayınvalidesi Lucy Loughnan, genç görüntüsü nedeniyle 26 yaşındaki kızından neredeyse ayırt edilemiyor.
Serdar Ortaç'ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı. Serdar Ortaç daha önce, kendisinden 6 yaş küçük olan kayınvalidesine, fit görüntüsü nedeniyle “Süper Kaynana” lakabının takıldığını söylemişti.