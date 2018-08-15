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Serdar Ortaç’ın model eşi, sektör değiştiriyor
Serdar Ortaç’ın model eşi, sektör değiştiriyor
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, İbiza'dan meyve ve sebze getirip organik kür yaparak ticarete atılıyor.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 15:26

Serdar Ortaç ve Chloe arasındaki kıskançlık krizinin gündeme gelmesinin ardından, özel bir TV kanalında yayınlanan ‘4 Kadın Zamanı’ programında Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın yeni bir iş alanına yöneldiği iddia edildi.

TİCARETE ATILIYOR

Magazin programının iddiasına göre; fotomodellik yapan Chloe, İspanya’nın Ibiza adasından organik meyve ve sebze getirecek. Chloe’nin diyet ürünleri ve organik kürleri piyasaya sürerek, ticarete atıldığı iddia edildi.
ortacserdar

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Son güncelleme: 18:45 - 15.08.2018
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