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Serdar Ortaç’ın yorumu Demet Akalın’ı sinirlendirdi
Serdar Ortaç’ın yorumu Demet Akalın’ı sinirlendirdi
Kronik MS hastası olmasına rağmen önceki gün yetkililerin uyarısını dinlemeyerek esnaf ziyaretinde bulunan Serdar Ortaç'a, bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Ortaç'ın sosyal medya sayfasından yaptığı bir yorumu üstüne alarak karşılık verdi.
Magazin 2 Nisan 2020 - 15:05

Serdar Ortaç, son olarak sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Ortaç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin…”

DEMET AKALIN ÜZERİNE ALINDI

Serdar Ortaç’ın kimseyi etiketlemeden ve isim vermeden yaptığı paylaşımına sahne kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi. Akalın, “Ne saçma konuşmalar… Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın… Kumarda giden evler vilalar zamanında virüs yoktu! Boş yapmayın!” ifadelerini kullandı.

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