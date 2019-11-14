Serdar Ortaç’tan 700 bin liralık açıklama

Eşi Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra yoğun bir şekilde iş temposuna geri dönen ve sevenlerine Serdar Ortaç şarkıları yapmak için kollarını sıvayan başarılı şarkıcı bir yandan da kendisi hakkında yapılan haberlere yanıt vermeye çalışıyor. Kısa bir süre önce hayatında ciddi bir ilişkisi olduğu ve evleneceğine dair haberleri yalanlayan Ortaç bu defa da kumarda 120 bin dolar (700 bin lira) kaybettiği yönündeki haberi yalanladı.
SERVET KAYBETTİ HABERİNE YALANLAMA
Serdar Ortaç, Ağustos ayında biten evliliği sonrasında bir dönem bırakmayı başardığı kumar alışkanlığına yeniden başladığı ve geçen ay Kıbrıs’ta bir casinoda 120 bin dolar (700 bin lira) kaybettiği yönündeki haberin kupürünü Instagram hesabından paylaştı ve üzerine de büyük harflerle “Yalan” yazdı.