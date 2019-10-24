Serdar Ortaç’tan ‘anne’ paylaşımı

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından anneler üzerine yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ortaç'ın satırları takipçileri tarafından eski eşe gönderme yapıyor şeklinde yorumlandı.

Ortaç, karısı Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Şarkı söylerken görüldüğü paylaşımlarına ağırlık veren Ortaç bu defa anneler üzerine önemli satırlar paylaştı.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Serdar Ortaç, sevenleriyle etkileşimi sürdürmek adına sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Söylediği şarkılarla adeta boşandığı eşine mesaj gönderen ve takipçilerinden de bu yönde yorumlar alan Ortaç, bu defa anneler üzerine satırlar paylaştı. İşte Ortaç’ın o satırları:

“Dünyada bencil olmayan tek kişi annendir. Asla bir tek kendini düşünmez, bizler farkında bile olmadan her şeyi kendimiz için isteriz. Aşkı, parayı, mutluluğu, başarıyı ve bir çok şeyi kıskanırız, gözümüz değer…”