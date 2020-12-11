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Serdar Ortaç’tan antrikot gafı
Serdar Ortaç’tan antrikot gafı
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni seviyor musun?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı. Ortaç'ın, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
Magazin 11 Aralık 2020 - 08:56

Serdar Ortaç’ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine kattı. 24 saniyelik videoda, Serdar Ortaç, otomobilde seyir halindeyken ilk olarakSeçil Gür’ün “Beni seviyor musun?” sorusuna “Çok” karşılığını veriyor.

Şarkıcı, daha sonra ise sevgilisinin “Ne kadar seviyorsun?” sorusunu yanıtlıyor. Ortaç, bir süre düşündükten sonra, “Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamaması kadar” ifadelerini kullanıyor.

Serdar Ortaç’ın bir geyik türü olan antilop ile bir et türü olan antrikotu karıştırması sosyal medyada olay oldu.

Bu, antilop.

Bu da, antrikot.

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Son güncelleme: 09:01 - 11.12.2020
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