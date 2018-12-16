Serdar Ortaç’tan ‘Boşanacak’ iddialarına cevap: Chloe gelsin konuşacağım

Eşi Chloe ile boşanacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Serdar Ortaç, "Gelsin konuşacağım, 'Otur evinde, işi gücü bırakacağız, evliliğimize bakacağız' diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim" dedi.

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Serdar ORtaç, Demet Akalın’la gerginliğe sebep olan yeni şarkısı Sürgün’le ilgili, “Demet’e ayıp ettim. Şarkı Demet’in hakkıydı” dedi. Sürgün’ü 6 ay önce Demet Akalın’ın dinlediğini ve çok beğendiğini, kendisinin seslendirmek istediğini belirten Ortaç, “6 ay ses gelmedi. Bir sürü olay geçti. Prodüktörüm ‘sen okur musun’ dedi. O ara bütün diyaloğumuz koptu. Yine ayıp ettim” açıklamasını yaptı.

“Demet’in hakkıydı şarkı” diyen Ortaç, “Demet’i dinlemedim, şarkıyı yaptım. Şimdi her kadına kocasından gına gelmiştir bence. Karı koca olan kimse ‘Kocama hiç kızmadım’ demesin. Kadınlar kızmak için yaratılmış. Kızarlar, trip atarlar, doğururlar. Sonra çalışırlar, daha güçlü olurlar ve bizi geçerler. Evliliklerde kadın kocaya içten içe hep bir kızıyor. Neden kızdıklarını da bilmiyoruz ve öğrenemeyeceğiz” diye konuştu.

CHLOE İLE EVLİLİĞİN BİTMESİ TARAFTARI DEĞİLİM

Eşi Chloe ile ayrıldığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Ortaç, şöyle dedi:

“Sağlığına kavuşsun önce. Bir gelsin konuşacağız. Şu anda bütün yaraları kapandı. Gelsin konuşacağım, ‘Otur evinde, işi gücü bırakacağız, evliliğimize bakacağız’ diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim. Kimsenin boşanması taraftarı değilim.”