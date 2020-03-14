Serdar Ortaç’tan çarpıcı evlilik açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç, bekarlara seslenerek, "Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey" dedi.

Serdar Ortaç, Etiler Sahne İstanbul’da hayranları ile buluştu. ”Ben Adam Olmam” şarkısı ile konsere başlayan Ortaç, “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?’ diye soruyorum” sözleri ile ilginç açıklamaya imza attı.

Film gibi bir hayatı olduğununda altını çizen Ortaç, hayranlarına sırasıyla evlilik yoklaması yaparak, “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey. İki delinin bir araya gelmesi” diyerek espriyi patlattı.

İki buçuk saate yakın sahnede kalan başarılı sanatçı finalde dansçılarını da sahneye davet ederek geceyi coşkulu bir şekilde noktaladı.