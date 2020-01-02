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Serdar Ortaç’tan Chloe açıklaması
Serdar Ortaç’tan Chloe açıklaması
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç sahne öncesi soruları cevaplandırdı. Ortaç, "Biraz yoruldum dinlenirim dedim ama kısmet olmadı. Hayranlarımla sosyal medyadan konuşurken söylemiştim. Şükrediyorım biraz yaşlandık ama yine de iyiyim" diye konuştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Ocak 2020 - 07:33

Biten evliliği ve sonrasında adının karıştığı aşk dedikodularıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Chloe Laughnan ile boşandıktan sonra haklarında çıkan iddialara sitem eden ünlü şarkıcı, “Biz Chloe ile hiç küsmedik yönetemiyoruz dedik ve boşandık hiç kavga etmedik o yüzden boşanmamıza gerek yok. Tekrar bir birliktelikten bahsedecek olursanız onun da yolu açık olsun benim de yolum açık olsun şu anda ortada öyle bir şey” diyerek konuşmasını noktaladı.

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