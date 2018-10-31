Serdar Ortaç’tan darp iddialarına yanıt geldi

Kanal D'de yayınlanan bir magazin programına konuk olan sunucu Asena Atalay, şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Laughnan'ın kaza geçirmediğini, Miami'de gittiği bir barda darp edildiğini ileri sürmüştü. Serdar Ortaç, çıkan bu iddialara cevap verdi.

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Serdar Ortaç'ın, iki hafta önce ABD'de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan’ın yanına neden gitmediği merak konusuydu. Ünlü şarkıcı, bu yöndeki sorulara, “Bir bildiğim var herhalde” cevabını vermişti. Kanal D’de yayınlanan programa konuk olan sunucu Asena Atalay ise İrlandalı modelin motosiklet kazası geçirmediğini iddia etmişti.

SERDAR ORTAÇ SİNİRLENDİ

Eşi hakkında çıkan iddialara çok sinirlenen Serdar Ortaç, “Karısı dayak yedi diyorlarmış, trafik kazası raporu var kazanın olduğu yere dair. Hadi rapor yok diyelim, aynı anda sağ ve sol kolu nasıl kırar? Hadi sağ ve sol kolu aynı anda kırdı, kalça kemiğini nasıl kırar?” ifadelerini kullandı.

