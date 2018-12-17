Serdar Ortaç’tan ‘dayak’ açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın ABD'de darp edildiğine yönelik iddialar bugün bir magazin programında tekrar gündeme getirildi. Çıkan bu iddialara Ortaç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Serdar Ortaç’ın eşi manken Chloe Loughnan geçtiğimiz ekim ayında arkadaşıyla birlikte ABD’nin Miami şehrine gitmişti. Güzel manken ABD seyahatinde talihsiz bir trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. Uzun süredir ABD’de tedavi gören Serdar Ortaç’ın eşinin ABD’de darp edildiği bazı medya organları tarafından ileri sürüldü. Çıkan bu iddialar üzerine Ortaç, sosyal medya sayfasından konuya açıklık getirdi.

SERDAR ORTAÇ: “YALAN SÖYLÜYORSUNUZ”

Darp iddiaları üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Ortaç: “Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem” ifadelerini kullandı.