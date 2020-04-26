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Serdar Ortaç’tan Ebru Gündeş itirafı!
Serdar Ortaç’tan Ebru Gündeş itirafı!
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir dönem yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile arasının açılma nedeni olarak Demet Akalın'ı gösterdi.
Magazin 26 Nisan 2020 - 10:59

Serdar Ortaç,  YouTube üzerinden yayınlanan  ‘Magazin Noteri' isimli bir  programa konuk oldu. 50 yaşındaki şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın yüzünden Ebru Gündeş'le arasının açıldığını açıkladı.

“EBRU DEMET’E İNANDI”

Ortaç, “Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, ‘Ne olduğunu anlayalım yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, ‘Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş.”Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti” ifadelerini kullandı.

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