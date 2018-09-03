Serdar Ortaç’tan İrlanda vatandaşlığı açıklaması

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Serdar Ortaç 2014 yılında İrlanda doğumlu Chloe Loughnan ile dünya evine girdi ve aradan geçen dört yıl boyunca sürekli olarak magazin gündeminde evliliğiyle ilgili yapılan haberler üzerinden kendisine yer buldu. Kimi zaman eşiyle arasının bozuk olduğu yönünde haberlerle magazin sayfalarına konuk olan Serdar Ortaç, kimi zaman da baba olacağı yönündeki haberleriyle gündeme geldi. Ancak Ortaç’ın hakkında ortaya atılan son iddia son derece ilginç… Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi aracılığıyla bu ülkenin vatandaşı olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca Ortaç sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili olarak hesabından şunları yazdı:



