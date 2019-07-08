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Serdar’dan Chloe fotoğrafları…
Serdar’dan Chloe fotoğrafları…
Geride bıraktığımız günlerde karısı Chloe Loughnan'ın doğum gününü kutlayan ancak uzun bir süredir eşiyle birlikte görüldüğü bir kare paylaşmayan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu.
Magazin 8 Temmuz 2019 - 08:25

Eşi Chloe’nin, Serdar’ın doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından paylaşmaması takipçilerinin kafasını karıştırmış, pek çok kutlamaya instagram hesabının hikaye kısmından yanıt veren ve teşekkür eden Chloe’nin eşi Serdar’ın kutlamasına kayıtsız kalması tepki çekmişti.

Herkes ikilinin arasında bir soğukluk olabileceğini düşünürken Serdar Ortaç’tan gelen paylaşımlar adeta bu iddialara yanıt oldu. Instagram hesabı üzerinden baş başa göründükleri bir kare paylaşan Serdar, yoruma kapalı fotoğrafıyla dikkat çekti.

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Son güncelleme: 08:26 - 08.07.2019
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