Serdar’ın eşi Chloe’den çarpıcı açıklamalar

Gazetecilerle konuşan model, geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla alakalı; “Hiç kimse o süreci bilmiyor. Hiçbir şey paylaşmadım. Kazadan sonra zor günler yaşadım. Hiç kimseyle konuşmadım. Hem vücudum kırıldı hem de moralim çok bozuktu. Ailemin yanına gitmek iyi geldi bana” şeklinde konuşup eşi Serdar Ortaç'ın yanına gelmemesinden dolayı ona kırgın olup olmadığı sorulunca da; “O zaman benim başımda çok şeyler vardı. Kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve işleri vardı. Orası uzak, kolaylıkla gelemezdi. Her gün facetime yaptık” cevabını verdi.

“O KİM TANIMIYORUM?”

Öte yandan güzel modele Yeliz Yeşilmen'in kendisi ve evliliği hakkında yaptığı yorumlar hatırlatılınca, Yeşilmen'i tanımadığını belirtip şöyle ekledi; “Herkesin kendi fikri izin veriyorum ama o kişiyle tanışmadım o kişiyi tanımıyorum. Instagram’da sadece işlerimizi paylaşıyoruz. Bizim özel hayatımızı kimse bilemez. Gayet normal bir çiftiz. Bu fikirler nereden geliyor bilmiyorum”

Yeşilmen katıldığı televizyon programında “Chloe’nin Serdar’ı çok sevdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar Serdar Ortaç’a böyle bir yakın, sıcak durduğunu görmedim. Çok soğuk ve ters bir kız. Serdar Ortaç bu hastalık sürecinde keşke kendisine daha iyi gelecek biriyle birlikte olsa. Güzellik falan benim umurumda olmaz” kelimelerini sarfetmişti.

“OTORİTER OLMAYA GEREK YOK”

Aynı zamanda eşinin “artık Osmanlı erkeği olacağım” sözleri hatırlatılan model; “Otoriter olmaya gerek yok. Bizim zaten evimizde saygı var. İkimiz de işimizi yapıyoruz. İşlerimize saygı duyuyoruz” dedi. Chole Ortaç, eşinin maddi sıkıntılar çektiği dedikoduları için de; “Böyle dedikodular sürekli çıkıyor. Öyle bir şey yok. Zaten bizim evde her şey ortak hesap. Kim daha fazla kazandı diye bir durum yok” dedi.