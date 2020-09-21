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Şeref Sözü dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Şeref Sözü dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Şeref Sözü dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.
Magazin 21 Eylül 2020 - 09:55

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Şeref Sözü dizisi için 480 bin m2’lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü.

ŞEREF SÖZÜ OYUNCU KADROSU

Şeref Sözü dizisinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Sude Zülal Güler paylaşıyor. Bu iki ismin yanı sıra dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Şeref Sözü dizisinde; Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Son güncelleme: 10:37 - 21.09.2020
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