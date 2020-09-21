Şeref Sözü dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Şeref Sözü dizisi için 480 bin m2’lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü.
ŞEREF SÖZÜ OYUNCU KADROSU
Şeref Sözü dizisinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Sude Zülal Güler paylaşıyor. Bu iki ismin yanı sıra dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Şeref Sözü dizisinde; Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.