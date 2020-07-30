Serel Yereli: Çıplak, giyinik… canım nasıl isterse!

Kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekmek adına siyah beyaz bir fotoğraf karesini paylaşan ancak bu karesinde iç çamaşırları ile görülen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, artarak gelen yorumlar ve tepkiler karşısında ilginç ifadeler kullandı.

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, müzik kariyeri için İngiltere’de yaşamaya başlamıştı. Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri çekmişti.

Paylaşımına gelen tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Serel Yereli peş peşe iç çamaşırlı fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı ve bunların üzerine düştüğü notlarla tepkisini gösterdi.

Serel Yereli beyaz renk iç çamaşırına da “Bir gün gelinlik giyeceksem o bu olur” dedi.

Bikinili pozunu paylaşan Serel Yereli, “Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta… Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu” ifadelerini kullandı.