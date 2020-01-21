Serel Yereli: Nudist olmama ramak kalmıştı ki Türkiye’de…

Geniş kitleler tarafından oyuncu olarak tanınsa da gönlündeki meslek olan şarkıcılığı tercih ederek yurtdışına çıkan ve burada eğitimler alan Serel Yereli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Sahne aldığı mekanlar da olmak üzere çok sayıda paylaşıma imza atan genç isim, hesabından yaptığı son paylaşımda bir çeşit hesaplaşma gerçekleştirdi.

ESKİ FOTOĞRAFLARINA YORUM YAPTI

Serel Yereli, kendisi için özel anların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı üzerine düştüğü notlarla takipçilerini de o anlara ortak etti. Kimi zaman da karelerin üzerine düştüğü notlarla bir iç hesaplaşmaya girdi.

Yereli, tatil için gittiği İtalya'da bir parkta soyunmuş ve bunu hesabından paylaşmıştı. Genç kadının bu hareketi Türkiye’de uzun süre konuşulmuştu. Serel Yereli yaptığı paylaşımlardan birinde bu konuya da değindi ve şu satırları paylaştı:

“Gözaltlarım çok seksi duruyor diye uykuyu tamamen bırakmıştım ve Nudist olmama ramak kalmıştı ki Türkiye’de parkta soyundu haberleri düşmeye başladı.”