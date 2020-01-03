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Serel Yereli, Papi için dua istedi
Serel Yereli, Papi için dua istedi
Kariyerine oyuncu olarak başlayıp sonrasında ağır basan müzik sevdasını tatmin etmek için yurt dışına giden ve müzik hayatını orada sürdüren Serel Yereli, bir süredir hasta olan köpeği Papi için takipçilerinden dua istedi.
Magazin 3 Ocak 2020 - 07:25

Hayatında son derece önemli bir yere sahip olan ve 14 yıldır acı tatlı pek çok anı paylaştığı köpeği Papi’nin hasta olduğu haberini Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşan Serel Yereli, onunla çekilmiş olduğu fotoğrafları hesabına yükledi ve hislerini aktardı. Onun kendisi için ne kadar özel bir köpek olduğunun altını çizen ve yaptığı paylaşımlarla ne kadar büyük bir hayvansever olduğunu gösteren Yereli Instagram hesabının hikaye bölümünden şunları paylaştı:






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