Serel Yereli, Papi için dua istedi

Hayatında son derece önemli bir yere sahip olan ve 14 yıldır acı tatlı pek çok anı paylaştığı köpeği Papi’nin hasta olduğu haberini Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşan Serel Yereli, onunla çekilmiş olduğu fotoğrafları hesabına yükledi ve hislerini aktardı. Onun kendisi için ne kadar özel bir köpek olduğunun altını çizen ve yaptığı paylaşımlarla ne kadar büyük bir hayvansever olduğunu gösteren Yereli Instagram hesabının hikaye bölümünden şunları paylaştı:











