‘Serel Yereli sanatın önüne geçti’

23 Haziran'da Londra'da düzenlenen 2. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali'nde sahneye çıkan ve Eylül ayında İngiltere’de yayınlayacağı single’ından şarkılar da söyleyen Serel Yereli, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun kalmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bu mecra üzerinden haberleşen Yereli, son olarak yine İngiltere’den yaptığı bir paylaşım ile beğeni topladı. İngiltere’deki bir mekanın bahçesinde oturan ve çevresindeki heykellerin önünde poz veren Yereli, “Öyle Avrupa sanat bir takım heykeller falan” notunu düştüğü fotoğrafıyla 20 bine yakın beğeni alırken gelen yorumların büyük çoğunluğu Yereli’nin etek yırtmacıyla heykellerin ve sanatın önüne geçtiği yönünde oldu.