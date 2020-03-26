Serel Yereli: Seni mahalledeki sürtüklerle…

Oyuncu olarak başladığı meslek kariyerini yurt dışında şarkıcı olarak sürdürmeyi amaçlayan Serel Yereli, bu kararından sonra İngiltere'ye taşınmıştı.

Buradan yaptığı paylaşımlarla hayatına dair en özel ve keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunan Yereli, şimdilerde milyonlarca insan gibi corona virüsünün etkisinden korunabilmek adına günlerini ev karantinasında geçiriyor. Virüsün etkili olduğu yerlerden biri olan İngiltere’de sokaklar neredeyse tamamen boşken, Yereli de bu karantinayı yaptığı ilginç paylaşımlarla renkli bir hale getirmeye çalışıyor.

Hatta Serel Yereli yaptığı kimi paylaşımlarla corona virüsü salgını konusunda ciddiyetsiz tavırlarıyla takipçilerinden tepki çekiyor. Yereli gecelikle cama çıkınca olay oldu. 24 yaşındaki Serel Yereli geçtiğimiz günlerde dışarı çıkmış ve bu anları Muse grubunun “Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak” sözlerini not düşerek paylaşmıştı.

Londra’da yaşayan oyuncu Serel Yereli şimdi de corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu. Yereli bu pozları “Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz” notuyla paylaştı.

Geceliğiyle cama çıkan Yereli, bir takipçisinin “Mahalle yanarken saç taranmış” yorumuna “Her zamanki gibi” yanıtını verdi.