Serel Yereli: Yanlış bilgi, hiç bilmemekten daha tehlikeli

Uzun bir süredir İngiltere’de olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla Türkiye gündemini de yakından takip ettiğini gösteren Serel Yereli, bu defa sosyal medyadaki bilgi kirliliği üzerine paylaşımda bulundu. Hemen her konuyla ilgili paylaşımın yapıldığı sosyal medyanın sırf bu yüzden büyük bir kirlilik içerisinde olduğunu söyleyen Yereli, Avustralya’da gerçekleşen yangına dair bir fotoğraftan yola çıkarak şunları yazdı:

“Görünce ölesim geliyor ama nedeni ve sonucu derinlikli olarak algılayabilecek bilgi birikimim olmadğıı için odamda sessizce ağlamayı tercih ediyorum. Gerçekten çözümün ne olduğunu bize öğretebileceklerin sizler ya da Greta olduğunu düşünmüyorum. Farkındalık yaratma çabasını hem masum hem cahilce buluyorum. Konu çok daha bilimsel bence ve bilime ulaştığımız kaynak Instagram olamaz. Buradan bir tek haber alalım yeter. Bence sosyal medya -sadece- bu kadar ciddiye alınması gereken bir platform. Toplumsal olayların çoğuyla ilgili de böyle düşünüyorum. Bilgi kirliliği kaotik bir durum”

YERELİ’DEN UYARI

Genç kız yaptığı uyarılar sonrasında düşüncelerini şu satırlarla güçlendirdi. İşte o satırlar:

“Yani kendi adıma, dünyada olanlardan sosyal medya üzerinden haber almak, genel bilgisizliğimi farketmemi sağladı. (Özellikle çevre sorunları) Ama o kadar. İşin bilgi alma kısmını daha derinlikli ve kişisel tercihlerimiz olan kaynaklardan almayı ve aldığımız bilgileri bilince dönüştürme kısmında da bir vatandaş olarak üstümüze düşenleri kişisel yeteneklerimiz doğrultusunda kanalize ederek yapmayı daha doğru buluyorum. Herkesin özgün bir farkındalık geliştirmesi gerektiğine inanan biriyim, bilgi kirliliğinin gelişimi yavaşlattığını düşünüyorum. Yanlış bilgi, (sonucunda kümeleşme) hiç bilmemekten daha tehlikeli olabiliyor”