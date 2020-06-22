Serel Yereli’den parkta sütyenli paylaşım

2015 yılında ‘Bodrum Masalı’ dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SICAKLAYINCA ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Londra'da yaşayan Serel Yereli, dün Hammersmith'te arkadaşlarıyla gittiği bir parktan paylaşımlar yaptı. Genç oyuncu, kısa bir süre sonra bluzunu çıkarıp çimlerin üzerinde güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Yereli sütyeniyle kaldığı halleri paylaşarak takipçilerinden beğeni topladı.

