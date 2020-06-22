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Serel Yereli’den parkta sütyenli paylaşım
Serel Yereli’den parkta sütyenli paylaşım
Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, parkta vakit geçirirken verdiği pozlarla dikkat çekti. Genç oyuncu sıcaklayınca üstünü çıkarıp sütyeniyle poz verdi.
Magazin 22 Haziran 2020 - 13:14

2015 yılında ‘Bodrum Masalı’ dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SICAKLAYINCA ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Londra'da yaşayan Serel Yereli, dün Hammersmith'te arkadaşlarıyla gittiği bir parktan paylaşımlar yaptı. Genç oyuncu, kısa bir süre sonra bluzunu çıkarıp çimlerin üzerinde güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Yereli sütyeniyle kaldığı halleri paylaşarak takipçilerinden beğeni topladı.

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