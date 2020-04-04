Serel Yereli’den samimi itiraflar: Kim çeker beni?

Corona virüsü sebebiyle kendisini eve kapatan, ancak fırsat bulduğunda dışarı çıktığı da görülen Yereli, “Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum” dedi.

‘BEN DÜŞÜNMÜYORSAM, BAZILARI HİÇ DÜŞÜNMESİN’

Evinin penceresinde beyaz mini geceliği ile seksi bir poz veren Yereli, çocuk yapmak ile ilgili de ilginç sözler sarf etti:

“Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin.”