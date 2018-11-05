Serel Yereli’den ‘Türk’ isyanı!

Yaptığı cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve bir süre önce İngiltere'ye giderek burada müzik eğitimi almaya başlayan Serel Yereli isyan etti.

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Oyunculukla başlayan kariyerini farklı bir sektöre müziğe yönelten Serel Yereli, yaptığı işin eğitimini almak üzere geride bıraktığımız aylarda İngiltere’ye gitmişti. Burada geçirdiği vakitlere ve katıldığı etkinliklere dair paylaşımlarda bulunmaktan da geri durmayan Serel Yereli, sosyal medya hesabından bir Türk takipçisinin kariyer seçimi hakkında yaptığı paylaşımı gösterdi. Kendisinin bir yere varamayacağı yönündeki mesajların hep Türk takipçilerinden geldiğini söyleyen ve konuda isyan eden Yereli, sözlerini bu tarz insanların kendisinden uzak durmasını istediğini söyleyerek bitirdi.



